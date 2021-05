Moedas acusa Medina de falhar na organização dos festejos do Sporting: “Revelou uma vez mais a sua incompetência”

O candidato a Lisboa da coligação liderada pelo PSD, Carlos Moedas, acusa Fernando Medina de “incompetência” por ter falhado na organização dos festejos do Sporting na celebração da conquista do campeonato e exige explicações do autarca.

Em comunicado, Carlos Moedas referiu o envolvimento de “Governo, Direcção-geral de Saúde e o presidente da Câmara de Lisboa” na preparação das celebrações dos adeptos para garantir a segurança sanitária.

“Ao contrário do compromisso e das afirmações de Fernando Medina o que se verificou foi uma total falha de segurança e de organização. Fernando Medina não soube dividir atempadamente e com variedade os espaços de festejo do Sporting”, apontou, lembrando que desde a semana passada que a vitória do clube no campeonato era esperada.

O candidato à Câmara de Lisboa da coligação PSD/CDS/PPM/MPT considerou que nesta situação, em que milhares de adeptos se juntaram à porta do estádio José de Alvalade e no Marquês de Pombal, “Fernando Medina revelou uma vez mais a sua incapacidade e incompetência”.

O ex-comissário europeu defende que o socialista “deve muitas explicações aos lisboetas” ao mesmo tempo que assumiu querer “uma Lisboa preparada para receber sucesso” e não uma cidade “perdida quando se celebram vitórias”.