Marcelo sobre festejos do Sporting: “Quem deve prevenir não conseguiu prevenir”

O Presidente da República deixou palavras duras, nesta quarta-feira de manhã, sobre os festejos sportinguistas no exterior do Estado de Alvalade na noite de ontem. Mostrou compreensão com a emoção de quem venceu o campeonato de futebol, mas reconheceu que “a noite não correu bem em termos de saúde pública” e disse esperar que a situação “não tenha custos para os lisboetas”.

“Quem deve prevenir não conseguiu prevenir. Quem devia prevenir eram as entidades responsáveis e todos os cidadãos”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa a partir do Minho, onde está a levar a cabo um roteiro Portugal Próximo. No dia em que o primeiro-ministro vai participar, no Parlamento, num debate sobre política de actualidade — e durante o qual esta questão pode ser levantada — o Presidente recusou-se a responder a perguntas sobre se a falha foi do ministro Eduardo Cabrita, que tem a pasta da Administração Interna.

“Compreendo que as pessoas se emocionem e queiram expandir a sua alegria. Vamos esperar que isto não tenha custos para os lisboetas e que não dê resultados menos positivos. Só saberemos daqui por 15 dias ou três semanas”, declarou o Presidente.

Para o Chefe de Estado, “foi uma noite que correu bem em termos da alegria de quem tinha alegria”, mas que “não correu tão bem em termos de saúde pública”. “Vamos todos pensar que aquilo que aconteceu ontem não deve ser padrão para as próximas semanas e meses”, disse ainda.

Marcelo explicou que, “se toda a gente começa a entender que desconfinamento significa não observar regras nenhumas, isso pode levar a situações que não são boas para ninguém”. Pediu, por isso, que o comportamento cívico “continue presente na vida dos portugueses”.

Outras reacções

Marcelo Rebelo de Sousa não foi o primeiro político a defender que a noite de ontem “não correu bem”. No Twitter, o socialista Tiago Barbosa Ribeiro escreveu sobre o que considerou ter sido “um falhanço colectivo" fruto de uma “amnésia pandémica”.

“Verdes, azuis ou vermelhos... isto é absurdo. Incompreensível, também, que exista um autocarro a circular com jogadores, promovendo ajuntamentos de adeptos. Amnésia pandémica, mas a pandemia não acabou. Um ano tão doloroso merecia melhor. Isto é um falhanço colectivo”, defendeu o deputado do PS.

O ex-ministro da Saúde do PS, que em várias ocasiões tem sido crítico da gestão que o Governo e as autoridades de saúde têm feito da pandemia, disse à Rádio Renascença que “as regras não foram antecipadamente claras”.

“Nestes grandes eventos e nestas situações que mobilizam paixões e grande entusiasmo das pessoas, é sempre perigoso ficar a meio da ponte. E creio que ontem ficámos a meio da ponte”, assumiu. “As regras não eram antecipadamente muito claras, as próprias autoridades policiais devem ter tido alguma dificuldade em saber o que fazer no controlo das massas e das pessoas.”

O ex-ministro deixou ainda uma sugestão: “Talvez fosse altura de se sentarem à volta da mesa as autoridades policiais, de saúde, desportivas e considerar a possibilidade de talvez a multidão concentrada num ambiente controlado seja mais seguro do que ter o estádio fechado e depois acabar com as consequências no exterior serem mais negativas.”

Também o economista António Nogueira Leite aproveitou a ocasião para colar o rótulo de “incapazes" a Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto. “Cabrita e Rebelo iguais a si próprios: não deixam escapar uma oportunidade para demonstrar o quanto são incapazes de levar a cabo as funções de que estão investidos”, escreveu na mesma rede social.

Safaa Dib, aderente do Livre, defendeu no Twitter que “ninguém vai sair bem nesta história”.