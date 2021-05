À procura de um estágio de Verão remunerado? A Critical Manufacturing está a recrutar

O Verão está quase a chegar e para que o tempo livre dos alunos de Engenharia seja bem empregue, a Critical Manufacturing tem novas vagas para estágios de Verão remunerados. A empresa portuguesa de desenvolvimento e comercialização de software de apoio à indústria pretende dar a possibilidade aos estudantes para iniciarem a sua experiência no mundo do trabalho mais cedo.

São dez os estágios a tempo inteiro que se iniciam em Julho e duram dois meses, oito dos quais na área da Engenharia Informática e os restantes nas vertentes de produto e pre-sales. Os estudantes seleccionados terão a oportunidade de pôr à prova os seus conhecimentos académicos com o apoio de profissionais.

“Consideramos que é uma oportunidade muito interessante, já que os estagiários são integrados nas várias equipas, podendo desenvolver novas ideias e propor melhorias ao nosso produto”, refere Teresa Carreiro, directora de operações, em nota divulgada à imprensa.

A empresa fornece o material necessário para o cargo, como é o caso do computador, e uma bolsa mensal de 500 euros. Os estagiários são também envolvidos em programas implementados durante a pandemia como aulas de ioga, formação online e dias temáticos. “Queremos que se sintam parte integrante da empresa e que no final, se a experiência for positiva para ambas as partes, que prossigam a sua carreira connosco”, afirma ainda Teresa Carreiro.

A tecnológica portuguesa está desde Março de 2020 em regime de teletrabalho total. As candidaturas para os estágios de Verão podem ser feitas no site da Critical Manufacturing até ao dia 21 de Maio.

Texto editado por Amanda Ribeiro