Para nos fazer pensar sobre saúde mental, o ins(Pira) lança novo concurso de ilustração

Está aí a segunda edição do concurso de ilustrações do projecto (ins)Pira, que visa diminuir o estigma e aumentar a literacia no que toca à saúde mental. Um ano depois de duas amigas partilharem os seus desafios em lidar com perturbações de ansiedade através do Instagram, a ideia cresceu e há já uma equipa médica envolvida.

“Sentimos que, com os pedidos de ajuda que recebíamos, e porque a linha entre o ajudar e o desajudar é muito ténue, foi muito importante que o (ins)Pira fosse um projecto seguro e validado cientificamente e, por isso, acrescentámos à equipa uma pedopsiquiatra e uma psicóloga”, começa por contar Mariana Barbosa Pereira, uma das fundadoras do projecto, ao P3.

Sem dar consultas, a equipa é responsável pelo primeiro momento de interacção e reencaminhamento de pessoas para ajuda médica profissional, bem como a verificação e correcção do conteúdo partilhado na plataforma digital.

Para dar conta de todas as propostas recebidas até ao momento e espalhar a forma “criativa e optimista” como abordam a questão, criaram a The Fifth Floor Association, uma associação sem fins lucrativos que pretende colaborar com outras organizações no combate ao estigma da saúde do “quinto andar”.

Estigma este que, segundo Mariana, ainda está muito presente na mente comum. “Ultimamente ouvimos falar mais de saúde mental, falamos mais de ansiedade e de depressão, o que é óptimo, mas saúde mental é muito mais do que isso. Não é por se falar mais de ansiedade e de depressão que o estigma em relação à saúde mental reduziu”, afirma.

O medo da exposição é uma das questões que impede a procura de acompanhamento, dificultando o diagnóstico e tratamento das doenças mentais e é esse mesmo o tema do concurso lançado este ano pela associação. Ilustrar “O começo: porque é que é difícil pedir ajuda?” é o desafio proposto pelo (ins)Pira. “Porque é mesmo difícil pedir ajuda e é mesmo difícil ilustrá-lo”, explica Mariana.

Foto ins(Pira)

Aberto a ilustradores ou não ilustradores, o concurso está já a decorrer na página de Instagram do projecto e cada candidato pode participar com dois trabalhos até 16 de Maio. O vencedor recebe um kit de desenho da Viarco e três sessões de psicoterapia gratuitas na clínica Hippocampus, que podem ser oferecidas a outra pessoa. Os três trabalhos finalistas vão também ser expostos e colocados à venda na Ó!Galeria, no Porto.

Depois de todas as ilustrações terem sido avaliadas pelas fundadoras do (ins)Pira, em conjunto com os parceiros da edição, os vencedores serão anunciados a 18 de Maio.

Texto editado por Ana Maria Henriques