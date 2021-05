O Eid al-Fitr, a festividade que assinala o fim do mês de Ramadão, irá celebrar-se, ao que tudo indica, a 12 de Maio – na véspera de outra celebração que levará, este ano, alguns milhares de pessoas a Fátima. Serão também alguns milhares a festejar o fim do mês de jejum ritual em Portugal. Este ano, os constrangimentos serão diferentes dos vividos no Ramadão passado, no início da pandemia, quando a surpresa e o medo inviabilizaram um momento que é, sobretudo, congregacional. Ainda com limitações quanto ao número de pessoas que podem participar presencialmente nas orações, as mesquitas adaptaram-se para acolher os seus crentes. Em muitos casos, as redes sociais, que já eram utilizadas, tornaram-se indispensáveis para passar as mensagens – muitas delas apelando à esperança, à resiliência e ao sentido de comunidade (Umma) – e para trazer a familiaridade possível a uma experiência que ficou, também ela, fragmentada do ponto de vista social.

Para sinalizar a data, a RTP2 irá exibir – precisamente a 12 de Maio – o filme Um Ramadão em Lisboa, que co-realizámos com Amaya Sumpsi, Catarina Alves Costa, Carlos Lima e Teresa Costa, e que resulta da pesquisa e realização colectiva de um grupo de antropólogas/os ligadas/os ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA). Filmado em 2018, muito longe de qualquer vislumbre pandémico, o filme revela o ambiente do mês do Ramadão em vários momentos, desde o seu começo, cheio de entusiasmo e frenesim, ao cansaço dos últimos dias. Num contexto onde o jejum ritual não é uma prática comum nem maioritária, este documentário acompanha as personagens nas suas ruas, nas suas paisagens e nos seus mundos.

No filme, as vivências das celebrações ligadas ao mês do Ramadão (nono mês do calendário Islâmico, assinalado através da prática do jejum do nascer ao pôr-do-sol), são protagonizadas por muçulmanos e muçulmanas residentes em Lisboa e seus arredores, propondo-se retratar a diversidade cultural da cidade e dos seus habitantes. Entre refugiados, migrantes de várias origens, ou portugueses de confissão muçulmana, o filme realça a forma como se vive a experiência do jejum em Portugal. A partilha faz-se sentir a vários níveis, nos momentos mais ritualísticos da oração e da recitação do Alcorão mas, também, na limpeza das mesquitas, na entrega de cabazes alimentares aos mais pobres e nas refeições cuidadosamente confeccionadas para marcar o início e o fim de cada dia.

Partindo da prática antropológica, acreditamos que o filme permite um olhar menos estereotipado sobre os muçulmanos, um exercício que consideramos essencial numa conjuntura onde proliferam discursos cada vez mais radicalizados face às populações muçulmanas. Na realidade, se o Islão é um denominador comum a todas elas, existem várias maneiras de o celebrar e muitas são marcadas por diferentes projectos pessoais e colectivos. Por essa razão, convidamos os espectadores a adentrarem-se nas memórias de infância dos personagens, nos instantes de introspecção e de cansaço, nas práticas envolvidas na confecção das refeições, na circulação pela cidade em função de obrigações laborais e familiares e, finalmente, na produção de “lugares” que possam oferecer algum conforto. De facto, é preciso observar essas vivências para entender que os muçulmanos inscrevem as suas práticas religiosas num sentido comunitário que extravasa a Umma, a comunidade dos crentes. No filme, convocam os não-muçulmanos – e, neste caso, a equipa que o realizou – para compreender melhor as suas práticas, numa lógica que acreditam ser humanista e apaziguadora. Apesar de todas as condicionantes que limitaram a celebração deste mês sagrado para os muçulmanos, e esperando que este filme possa contribuir para um conhecimento mais aprofundado do pluralismo religioso em Portugal, aproveitamos para desejar Eid Mubarak para todos/as as/os que o celebram.

Antropólogas, investigadoras do Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)