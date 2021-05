Na hora da purga republicana, Liz Cheney acusa Trump de “sabotar a democracia”

Congressista conservadora vai ser afastada, esta quarta-feira, de um dos cargos de liderança no Partido Republicano por insistir em criticar o ex-Presidente dos EUA. Antes de sair, Liz Cheney avisa que Trump vai incitar mais violência.

A poucas horas de ser afastada de um dos cargos de liderança do Partido Republicano no Congresso dos EUA, numa votação marcada para esta quarta-feira, a congressista conservadora Liz Cheney lançou um dos ataques mais violentos em público contra o ex-Presidente Donald Trump, acusando-o de “incitar” a invasão do Capitólio numa “cruzada para sabotar a democracia norte-americana”.