Hamas e Israel trocam ataques mais intensos entre avisos de “guerra total”

Os disparos de rockets dos grupos armados da Faixa de Gaza em direcção a cidades israelitas – atingindo não só o Sul, mas também Telavive – e os ataques da Força Aérea israelita intensificaram-se esta quarta-feira. O coordenador especial da ONU para o processo de paz Tor Wennesland disse, citado pelo Financial Times, que as hostilidades estavam “a caminhar para uma guerra total”.

Desde segunda-feira, morreram 48 pessoas na Faixa de Gaza, incluindo 14 menores, segundo as autoridades de saúde do território. Em Israel registaram-se seis vítimas, incluindo uma menor, quando um carro em que seguiam pai e filha foi atingido na cidade de Lod, no centro do país.

Hamas e Israel envolveram-se em três guerras desde a chegada ao poder do movimento islamista no território em 2007, após eleições que venceu, negociações de partilha de poder (por ser considerado um movimento terrorista pela UE e EUA, por exemplo) e finalmente uma luta com a facção rival, a mais secular Fatah.

Apesar de a Faixa de Gaza viver com limitações extremas, em termos de acesso a bens (reconstruir após ataques é muito difícil porque quase todos os materiais de construção podem ser usados para bombas e/ou túneis, por isso Israel não os deixa passar), fornecimento de electricidade ou acesso a água potável, o Hamas continua no poder em Gaza.

Os ataques israelitas nestas três guerras causaram grande dano no território, e conseguiram, por exemplo, destruir uma grande parte de túneis usados para contrabando mas também para ataques em Israel. Não conseguiram, no entanto, impedir que o movimento, e outros no território como a Jihad Islâmica, acumulassem projécteis para lançar contra Israel, que estão a ter cada vez maior alcance.

O facto de na terça-feira à noite ter sido atingido um oleoduto fez pensar se o movimento teria entretanto tido acesso a rockets ou mísseis com precisão (até agora, os que os movimento usam são disparados numa direcção, mas não conseguem atingir alvos específicos).

O objectivo enunciado por Israel tem sido “restaurar a capacidade de dissuasão”, levando o Hamas a considerar antes de lançar um ataque, sabendo que vai ser alvo de uma retaliação em força não só contra o movimento mas que afectará, sempre, a população civil.

Como diz Ghassan Khatib, analista político na Cisjordânia, ao Washington Post, “a história entre todas as guerras anteriores entre Israel e o Hamas”, em 2008-9, 2012, e 2014, é que ambos os governos “declaram vitória, e as pessoas em Gaza são quem perde”.

Em Gaza, descreve a Reuters, as casas abanavam com as explosões dos bombardeamentos israelitas e dos rockets disparados dali para as cidades israelitas.

“Israel enlouqueceu!”, gritava um homem correndo numa rua de Gaza, diz a agência britânica.

Em Israel, muitos também não dormiram, com uma sirene de aviso a soar às 3h da manhã em Telavive, antes de uma série de rockets para a cidade.

Duas das vítimas mortais em Israel foram atingidas em Lod, uma cidade com uma percentagem significativa de árabes israelitas – os mortos, pai e filha, eram árabes.

A cidade tinha visto antes motins, mais comuns entre palestinianos na Cisjordânia ocupada, mas não entre a população árabe de Israel, o que aconteceu também noutras cidades como Haifa ou Nazaré. Em Lod, um homem, árabe, foi morto a tiro por um israelita judeu; uma loja de um judeu foi vandalizada por árabes, que incendiaram ainda uma sinagoga.

Na Cisjordânia, a violência também voltou esta quarta-feira, e um adolescente palestiniano de 16 anos morreu em confrontos com as forças israelitas.