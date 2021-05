Ahmadinejad apresenta candidatura à Presidência do Irão

A televisão estatal do Irão noticiou esta quarta-feira que o antigo Presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, vai candidatar-se de novo ao cargo, nas próximas eleições, em Junho. Imagens difundidas pelo canal público mostraram Ahmadinejad a dirigir-se, na companhia de apoiantes, para um centro de registo no Ministério do Interior iraniano, onde preencheu os formulários de candidatura.

“O povo deve estar envolvido no processo de tomada de decisões no Irão. Todos nós devemos estar preparados para uma reforma fundamental”, disse Ahmadinejad à TV estatal após formalizar a sua candidatura. Nos últimos anos, o político tem criticado o actual Governo por má gestão.

Em 2017, Ahmadinejad, que nega a existência do Holocausto na II Guerra Mundial, foi proibido de concorrer à Presidência do país pelo líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei. Apesar da proibição, o antigo chefe de Estado iraniano (2005-2013) efectuou o registo de candidatura.

Na terça-feira, dia em que começou o período de cinco dias para a inscrição de candidaturas, Khamenei afirmou que não se oporia à nomeação de qualquer candidato, embora o conselho eleitoral iraniano ainda possa bloquear a candidatura de Ahmadinejad.

Antigo oficial dos Guardas da Revolução, que tentou afirmar-se como político moderado ao criticar o poderoso estado clerical, Ahmadinejad espera contar com a classe trabalhadora e devota do Irão, cada vez mais insatisfeita com a pressão económica causada pelas sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e pela pandemia de covid-19.

Subsistem, no entanto, muitas dúvidas em relação à sua popularidade e os grupos mais conservadores deverão apoiar, caso decida candidatar-se, o actual chefe do poder judiciário, Ebrahim Raisi, de 60 anos, figura influente no país e visto como possível sucessor de Ali Khamenei, de 82 anos. Raisi concorreu em 2017, quando Hassan Rohani se candidatou a um segundo mandato, e foi derrotado de forma clara (57% contra 38%).