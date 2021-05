A velhinha Barbie, o carro Matchbox ou os MEGA Bloks podem ser transformados em brinquedos novos

Com o programa Playback, a Mattel pretende conseguir recuperar e reutilizar os materiais de todos os produtos e embalagens que vende até 2030.

Uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo, a Mattel, está a encorajar as crianças (e não só) a devolver Barbies, carros Matchbox e MEGA Bloks, com os quais já não brincam, para que sejam reciclados e transformados em novos brinquedos. Para já, Portugal ainda não está incluído nesta iniciativa.

O objectivo do novo programa da empresa, chamado Playback (à letra, “brincar de novo”), anunciado nesta semana, é conseguir recuperar e reutilizar os materiais de todos os produtos e embalagens que vende até 2030. Depois de devolvidos, os brinquedos são classificados e separados por tipo de material, processados e reciclados. Os materiais que não podem ser reciclados passarão por um processo de downcycling – em que são reaproveitados para criar artigos de valor inferior –, ou serão convertidos em energia.

“É um grande passo”, defende Jim Silver, CEO da TTPM, empresa de pesquisa no âmbito da indústria de brinquedos. “O consumidor está a ficar cada vez mais preocupado com o futuro e a tornar-se mais amigo do ambiente; os fabricantes estão a começar a intensificar os seus esforços e a tentar melhorar o ambiente”, justifica.

No mês passado, a empresa apresentou o seu primeiro veículo fabricado com 99% de materiais reciclados e carbono, o Matchbox Tesla Roadster. Até 2030, a Mattel pretende também que todos os seus carros de metal fundido, conjuntos de jogos e embalagens da marca Matchbox sejam produzidos a partir de materiais plásticos 100% reciclados, recicláveis ou de base biológica.

“Cada vez mais as fabricantes vão seguir este caminho”, avalia Silver. “Sendo [a Mattel] uma das maiores empresas do sector, ao começar este programa de reciclagem, penso que outros seguirão o seu exemplo”, acrescenta. Para participar na iniciativa, os consumidores podem dirigir-se ao site da empresa, imprimir o selo de envio grátis, e, de seguida, embalar e enviar os brinquedos já ultrapassados de volta para a Mattel. Por enquanto, a acção está limitada a alguns países, não se encontrando ainda a decorrer em Portugal.