Harry e Meghan criam parceria com a gigante de produtos de higiene Procter & Gamble

A fundação sem fins lucrativos de Harry e Meghan, a Archewell Foundation, criada depois de o casal ter abandonado as suas funções como membros seniores da família real britânica, em Março de 2020, celebrou, nesta terça-feira, uma parceria plurianual com a empresa de bens de consumo Procter & Gamble.

A parceria irá focar-se na igualdade de género, tendo como objectivos gerar espaços online inclusivos, bem como fomentar “resiliência e impacto” por meio do desporto, afirmou a fundação através de uma declaração no seu site. “A Archewell Foundation acredita que, com a comunidade, e através da assistência solidária aos outros, podemos desencadear uma mudança cultural sistémica”, lê-se no comunicado. Os detalhes financeiros da parceria não são conhecidos.

No que respeita à igualdade de género, a parceria procurará “elevar as vozes das raparigas adolescentes para assegurar que o seu ponto de vista e experiência vivida seja ouvido nos fóruns onde são tomadas as decisões”; sublinhar a importância de envolver homens e rapazes na luta pela equidade de género e encorajar a partilha dos cuidados da casa; e, finalmente, assegurar que os pais tenham apoios, acrescenta o comunicado. Para tal, partirão do trabalho da fundação com organizações como a Girls Inc. e o National Women's Law Center. As duas entidades já iniciaram o seu trabalho em conjunto neste âmbito através do projecto Harvest Home, um centro de abrigo para mulheres grávidas.

No que concerne à criação de espaços online inclusivos, o objectivo passa por “empreender um esforço conjunto para apoiar a construção de um melhor ambiente online que espolete espaços positivos, solidários e criativos”, continua. No final do ano passado, os duques de Sussex já iniciaram esforços nesta área, numa colaboração com a revista Time, cuja edição foi dedicada ao tema “construindo um mundo melhor”.

Quanto ao papel do desporto, as duas entidades afirmam “acreditar no poder transformador do desporto e nos atletas que exemplificam a resiliência e a coragem necessárias para realizar um sonho”. Assim, partindo das acções do duque na recuperação de militares e veteranos feridos ou doentes através da actividade física – o que faz desde que criou o evento desportivo internacional Invictus Games –, e do patrocínio da Procter & Gamble de atletas paraolímpicos, as duas entidades pretendem “aumentar a visibilidade e a inclusividade” neste âmbito.

O tema da igualdade de género foi assinalado recentemente pela duquesa, no evento Vax Life, este fim-de-semana. Numa gravação que foi para o ar durante o evento, Meghan chamou a atenção para o facto de as mulheres terem sido mais afectadas pela pandemia e apela à igualdade no acesso à vacinação. A defesa da igualdade de género ganha, este ano, um novo fôlego para a actriz que, com o marido, afirma-se muito entusiasmada por “em breve dar as boas-vindas a uma menina”.

Harry e Meghan têm-se envolvido em diversas parcerias para apoio e assistência social. No final de Maio, estreia a série The Me You Can't See, co-criada e produzida por Harry e Oprah Winfrey, que contará histórias sobre questões de saúde mental e bem-estar emocional. O casal também estabeleceu parcerias com a Netflix, com quem assinou um contracto de produção plurianual exclusivo, e com o Spotify, onde estreou o seu primeiro podcast.