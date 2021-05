Nissan Qashqai reinventa-se à terceira geração, mas mantém política de preço

O Nissan Qashqai é, sem desprimor para qualquer outro modelo, o maior responsável pelo sucesso da carroçaria tipo SUV, que, em Portugal, já representa cerca de 40% das vendas. E a Nissan pretende repetir o sucesso dos últimos 14 anos, ao longo dos quais vendeu em Portugal mais de 56 mil unidades.

Para tal, apesar de apresentar um veículo bem diferente do da segunda geração, optou por manter uma política de preços que pretende colocar o carro familiar a disputar com utilitários mais robustos. Assim, os preços arrancam nos 29 mil euros (abaixo da barreira psicológica dos 30 mil), mas, claro, mediante melhores mecânicas e mais equipamento, pode chegar a um valor acima dos 40 mil — o topo de gama Qashqai Tekna+ com caixa Xtronic será proposto a partir de 43 mil euros.

Assente na nova plataforma CMF-C da Aliança (uma estreia na Europa), o Qashqai abandona o diesel neste novo capítulo da sua vida, sendo proposto com motorizações mild-hybrid e e-Power, que têm blocos térmicos a gasolina como parceiros. Em termos de equipamento, há cinco níveis (Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna e Tekna+), que podem ser complementados com oito pacotes.

No design, é impossível não perceber de imediato que se está diante de um Qashqai, ainda que, quando se compara o novo modelo ao antecessor, se perceba as enormes alterações, a começar pelas dimensões. O carro cresceu em quase todas as direcções, mas a percepção faz com que pareça ainda maior do que é. No interior, é notável a melhoria dos materiais utilizados assim como o enorme salto qualitativo em termos de tecnologia e conectividade. Além disso, há mais espaço para todos os ocupantes e para bagagem, com a mala a apresentar uma volumetria de 504 litros (mais 50 face à geração anterior).