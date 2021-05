“Os auditores, se tiverem um santo padroeiro, será São Tomé. Acreditam se virem”, diz TdC

Juízes do TdC apresentam no Parlamento conclusões da auditoria ao financiamento público do Novo Banco. Financiamento é “dinheiro público” e prémios de gestão são riscos que “devem ser prevenidos no futuro”, defendem auditores.

O autor do relatório de auditoria do Tribunal de Contas (TdC) sobre o financiamento público ao Novo Banco explicou esta quarta-feira as razões pelas quais os juízes concluíram que não foram provados os montantes injectados na instituição financeira e que somaram até agora um valor próximo de 3000 milhões de euros. “Os auditores, se tiverem um santo padroeiro, será São Tomé. Acreditam se virem”, disse o juiz conselheiro José Manuel Quelhas. O presidente do Tribunal defende que no futuro se devem prevenir riscos de situações como o pagamento de prémios de gestão.

O Tribunal de Contas está na manhã desta quarta-feira no Parlamento a apresentar o relatório de auditoria aos deputados. José Tavares – a quem coube escrever o relatório – adiantou que o trabalho do auditor “baseia-se em evidências”, numa referência a uma das conclusões da auditoria que aponta para falhas na demonstração, verificação e validação dos pagamentos feitos pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco.

É esta característica sobre o trabalho dos auditores que levou o Tribunal de Contas a defender que não podia ter estudado cenários alternativos que pudessem trazer uma luz sobre se a venda do Novo Banco foi ou não a melhor solução perante as alternativas, como perguntou o deputado do PS João Paulo Correia. “O nosso trabalho parece de médico forense. Faz a autópsia”, disse o juiz José Manuel Quelhas.

O juiz conselheiro salientou que foi salvaguardada a estabilidade do sector financeiro com a venda do Novo Banco, embora não tenha sido acautelado o impacto nas contas públicas. “Há aqui este ‘porém': não foram minimizados os impactos nas contas públicas”, disse. “Estamos a tratar de dinheiros públicos”, reforçou o juiz. Uma conclusão que está na auditoria e que os juízes têm repetido no Parlamento. “Este é um facto”, acrescentou mais tarde o presidente do Tribunal de Contas.

O Tribunal levanta ainda dúvidas sobre as consequências do empréstimo, numa alusão à chamada de atenção feita pelos poderes políticos que tiveram intervenção na resolução do BES e na venda do Novo Banco - PSD e PS, nomeadamente. “Quando falamos em reembolsar empréstimos estamos a falar claramente em crédito público/dívida pública. Estamos a falar que, se o volume se mantiver, durante os próximos trinta anos será possível amortizar todos estes montantes. Mas atenção: seria preciso que o Fundo de Resolução até lá tivesse este caudal de receitas constante e não fosse chamado a mais nada”. O juiz lembra que o Fundo de Resolução foi criado para gerir crises, sinalizado assim que ficará limitado na sua ajuda.

Na sua intervenção inicial, José Tavares salientou que o objecto da auditoria incidiu sobre a execução do contrato de venda celebrado em 2017 “e cuja execução se aproxima, esperamos, do seu fim”, revelando, porém, que “cada um dos activos do Novo Banco podia ser objecto de uma só auditoria”. O juiz conselheiro disse ainda que a participação de capital de 25% que o Fundo de Resolução tem no Novo Banco “certamente será valorizada no futuro”.

Tavares lembrou também que hoje já é possível extrair conclusões para o futuro, tendo em conta que o contrato já tem quatro anos. E dá exemplos de riscos que “devem ser prevenidos para o futuro”, como os de “potenciais conflitos de interesses”, “prémios de gestão”, “especificação rigorosa e clara de obrigações contratuais, consequências do seu incumprimento”. “Em futuras situações, com base na experiência adquirida, isso pode e deve ser feito”, defendeu José Tavares.

O deputado do PSD Afonso Oliveira criticou o âmbito do trabalho do TdC e a falta de pronúncia sobre a injecção ao Novo Banco que deverá ser feita este ano por conta dos resultados de 2020. O TdC explicou que o objecto da auditoria - pedida pelo Parlamento - era “amplo”, tendo sido feito o trabalho em seis meses para que o resultado chegasse antes de um novo pagamento - o que aconteceu.

A deputada do BE Mariana Mortágua elogiou o trabalho do TdC por clarificar debates que têm sido feitos na esfera política - como o da falta de transparência no impacto da resolução e venda para as contas públicas -, e pediu ao Tribunal que desenvolvesse mais sobre o impacto dos actos de gestão do banco na definição das injecções e sobre a criação do capital de retaguarda no valor de 1600 milhões de euros para a garantir a viabilidade do banco. Um pedido a que se juntou o deputado do PCP Duarte Alves.

O juiz José Manuel Quelhas especificou que os 1600 milhões de euros resultam das necessidades identificadas aquando da venda - e que eram maiores, de 2600 milhões de euros, - que baixaram por causa do aumento de capital de mil milhões de euros feito pela Lone Star quando comprou o banco. O juiz sublinhou que a Comissão Europeia quis garantir que o caso Novo Banco corra bem e é um exemplo a nível europeu, por ter sido “cobaia” do modelo de resolução. Os 1600 milhões de euros de retaguarda “são uma responsabilidade do Estado” e não do Fundo de Resolução, salienta.