Bruxelas quer conclusão rápida do leilão para evitar atrasos no 5G

Governo exige obrigações de cobertura do 5G cumpridas a tempo, independentemente da data de final do leilão. Comissão Europeia diz que atrasos criam incertezas para os negócios e consumidores.

À distância, enquanto o leilão português de frequências para a tecnologia 5G continua a arrastar-se com 83 dias cumpridos do início da fase principal de licitação, a Comissão Europeia dá mostras de preocupação com o atraso no desenvolvimento da nova tecnologia.