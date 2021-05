Bruxelas prevê retoma mais lenta este ano, mas a acelerar no próximo

Com a ajuda da conjuntura internacional e do fundo de recuperação, a Comissão Europeia reviu em alta as previsões de crescimento para a generalidade dos países da UE. Portugal marca passo este ano, mas cresce mais rápido em 2022

Num cenário que é agora de recuperação mais forte da economia europeia, Portugal viu esta quarta-feira a previsão da Comissão Europeia para a sua variação do PIB ser revista em baixa para este ano. Em compensação, com a ajuda do fundo de recuperação e resiliência, o crescimento projectado para 2022 é agora maior.

Nas previsões de Inverno agora publicadas, a Comissão Europeia revela estar agora mais optimista em relação à evolução da economia do continente durante este ano e o próximo.

Para o total da UE, Bruxelas projectava no passado mês de Fevereiro um crescimento de 3,7% este ano e de 3,9% no próximo. Agora, reviu as suas estimativas para 4,2% e 4,4% respectivamente, passando portanto a antecipar um regresso mais rápido aos níveis pré-pandemia. No caso da zona euro, as previsões passaram de um crescimento de 3,8% tanto em 2021 como em 2022, para 4,3% este ano e 4,4% no próximo.

A maior velocidade antecipada para a retoma europeia é explicada, no relatório publicado pela Comissão, com a “recuperação mais forte do que o esperado da actividade e comércio globais”, em especial devido aos estímulos das autoridades norte-americanas, e com “o impulso de crescimento providenciado pelo fundo de recuperação e resiliência, que ajudam a explicar o cenário mais brilhante para todos os países em comparação com a previsão do Inverno”.

No caso de Portugal, se se olhar para o total da evolução da economia até ao final de 2022, conclui-se que a Comissão também ficou ligeiramente mais optimista. Mas, ao contrário do que acontece no resto da UE, as previsões para Portugal apenas melhoraram relativamente ao ano de 2022, tendo-se tornado mais negativas no que diz respeito a este ano.

Em Fevereiro, Bruxelas previa um crescimento de 4,1% em Portugal este ano, mas agora reviu esta projecção em baixa para 3,9%. É mesmo nível estimado pelo Banco de Portugal e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e fica apenas ligeiramente abaixo dos 4% inscritos pelo Governo no Programa de Estabilidade.

De acordo com a Comissão, Portugal, cuja economia já tinha caído mais do que a da zona euro em 2020, volta agora em 2021 a divergir da média dos seus parceiros da moeda única.

Já no que diz respeito a 2022, a Comissão passou de uma previsão de crescimento em Portugal de 4,3% para 5,1%, uma revisão em alta significativa que coloca a economia outra vez numa tendência de convergência.

Bruxelas tornou-se também mais optimista em relação à evolução do desemprego, antecipando mesmo uma redução deste indicador, em contraciclo com o resto da Europa, já este ano, de 6,9% para 6,8%.

As previsões da Comissão Europeia, mesmo sendo menos positivas para o total deste ano, assumem que a retoma está já em andamento. “Com o relaxamento das restrições à mobilidade, espera-se que a economia recupere no segundo trimestre de 2021, acelerando ainda mais no terceiro trimestre”, diz o relatório. A Comissão projecta taxas de crescimento trimestrais em cadeia de 3,2% no segundo trimestre e 3,9% no terceiro, com um abrandamento para 1% nos últimos três meses do ano.

Dois factores desempenham um papel fundamental na definição das expectativas para a economia portuguesa: o impacto do fundo de recuperação e resiliência e o desempenho do sector do turismo. A Comissão diz que “a projecção assume um crescimento forte do investimento, ajudado pelo lançamento do fundo de recuperação” e no que diz respeito ao turismo afirma que se parte do pressuposto que a retoma do sector “ganhará velocidade no terceiro trimestre de 2021”, avisando contudo que “não se está à espera que a actividade turística atinja o seu nível pré-pandemia antes do fim do período de previsão”.