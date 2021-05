“Análise” sobre barragens da EDP leva fisco a abrir inquérito a ex-dirigente

José Maria Pires, membro do Movimento Cultural da Terra de Miranda, terá elaborado uma nota para este grupo cívico sobre as implicações da venda das barragens da EDP.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) abriu um processo de inquérito a um jurista do centro de estudos fiscais, José Maria Pires, antigo alto dirigente do fisco que integra o Movimento Cultural da Terra de Miranda, o grupo que alertou publicamente para as possíveis implicações fiscais do processo de venda de seis barragens no Douro pela EDP ao consórcio francês Engie por 2200 milhões de euros.