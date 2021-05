Sporting recusa responsabilidade na pré-festa em Alvalade

Apesar de a festa ter sido organizada junto à escadaria do Estádio de Alvalade e no acesso ao estacionamento, o Sporting garante que as autorizações para a fanzone criada não passaram pelo clube, que mantém um diferendo judicial com a claque.

O Sporting garante que não organizou nem autorizou a festa de pré-celebração do título, em Alvalade. Nesta terça-feira, a claque Juventude Leonina montou ecrãs gigantes no estádio, que espoletaram, durante a tarde, aglomerados de adeptos “leoninos” – o distanciamento social foi um conceito globalmente ignorado, como o PÚBLICO relatou no local.

Questionado pelo PÚBLICO, o Sporting recusou nesta quarta-feira assumir responsabilidade ou reconhecer autorização para a festa de pré-jogo organizada pela Juventude Leonina em Alvalade.

A celebração montada teve direito a palco, ecrãs, música de DJ, bebidas e animadores. Houve, em suma, uma festa própria de pré-pandemia.

