Sofia Araújo vence, Ana Catarina Nogueira não

Arrancou nesta quarta-feira em Vigo o quadro principal do terceiro torneio do ano do World Padel Tour

Três semanas depois de se disputar o Estrella Damm Alicante Open 2021, torneio onde Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo não foram felizes e acabaram afastadas nos 16-avos-de-final, a primeira ronda do quadro principal do Cupra Vigo Open 2021, terceiro torneio do ano do World Padel Tour, arrancou nesta quarta-feira em Vigo, com sortes diferentes para as duas portuguesas: Ana Catarina Nogueira foi derrotada em três sets, Sofia Araújo venceu com relativa facilidade.

Pela primeira vez sem o estatuto de cabeça-de-série, Ana Catarina Nogueira e Teresa Navarro não tiveram um sorteio favorável para a prova na Galiza e, no primeiro obstáculo, depararam-se com as espanholas Verónica Virseda e Lucía Martínez, a 13.ª melhor dupla da competição.

Nogueira e Navarro, que no fim-de-semana tinham vencido no Porto uma das provas do circuito nacional, perderam o primeiro set por 6-4, mas conseguiram reagir e, pelo mesmo resultado, venceram o segundo parcial, adiando a decisão do apuramento para um duelo nos “oitavos” com Alejandra Salazar e Gemma Triay, as cabeças-de-série n.º 1, para um derradeiro set.

No entanto, embora o equilíbrio se tenha mantido, Virseda e Martínez repetiram o triunfo do primeiro parcial (6-4), eliminando Ana Catarina Nogueira e Teresa Navarro que, pelo segundo torneio consecutivo, não ultrapassaram a primeira ronda do quadro principal.

Para Sofia Araújo, a prova em Vigo arrancou bem. Novamente ao lado da espanhola Eli Amatriain, a padelista de Lisboa defrontou as promissoras Noa Paredes e Jimena Postiguillo, espanholas de apenas 16 anos que, este ano, já tinham sido derrotadas por Ana Catarina Nogueira, e venceu sem grandes problemas: 6-1 e 6-3.

Nos oitavos-de-final, que serão disputados na manhã desta quinta-feira, Araújo vai ter um jogo com um grau de dificuldade superior, mas é favorita: defronta a espanhola Esther Carnicero (n.º 39 do WPT) e a brasileira Raquel Piltcher (n.º 35).