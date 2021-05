Festa do Sporting foi comunicada à Câmara de Lisboa como manifestação

A claque Juventude Leonina, que organizou o “evento” de celebração do título em Alvalade, nesta terça-feira, garantiu há dois dias, numa publicação no Facebook, que informou as entidades relevantes. Nesse comunicado, datado de 10 de Maio, a claque sportinguista afirma “ter sido comunicado ao gabinete de apoio do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), à DGS, às forças de segurança e demais instituições envolvidas” que iria decorrer o “evento” no dia seguinte, apelando ao “bom senso de todos” devido à “previsão de elevada adesão ao evento”.

No entanto, segundo o PÚBLICO apurou, apesar de o “evento” contar com palco, ecrãs, música de DJ, bebidas e animadores, uma festa própria de pré-pandemia, a Juventude Leonina realizou a concentração à porta de Alvalade invocando que se trataria de uma manifestação que iria decorrer entre as 14h e as 23h.

Já nesta quarta-feira, a CML confirmou que "recebeu comunicação de manifestação junto ao estádio de Alvalade, que remeteu, conforme a lei, para a PSP”. “Refira-se que o direito de manifestação não está (e não pode estar) sujeito, nos termos da Constituição, a qualquer autorização ou condicionamento por parte das Câmaras Municipais”, acrescenta a autarquia lisboeta.

Durante a preparação da organização da festa, segundo informações recolhidas pelo PÚBLICO, existiram divergências entre a DGS e a PSP, sendo que a Câmara Municipal de Lisboa chegou a recomendar um percurso para o autocarro mais longo, o que permitiria uma maior distribuição dos adeptos sportinguistas, mas as forças de segurança consideraram que essa opção “seria muito complexa”.

A autarquia de Lisboa informa ainda, em comunicado, que a recepção ao Sporting nos Paços do Concelho, no próximo dia 20, não vai ter adeptos. “Tendo em conta os acontecimentos da noite passada, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu alterar os moldes em que se vai processar a recepção e homenagem nos Paços do Concelho ao campeão nacional de futebol - esse sim, um evento organizado pela autarquia”, começa por explicar.

E detalha: “Como tal, no próximo dia 20 de Maio, e ao contrário do que é tradição, não será permitida a presença de adeptos na Praça do Município, bem como nas praças e ruas adjacentes, estando a cerimónia reservada a convidados e atletas do Sporting Clube de Portugal (em especial das escolas do Sporting), bem como aos órgãos de comunicação social”.