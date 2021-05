Cristiano Ronaldo chega aos 100 golos na Juventus

Cristiano Ronaldo alcançou esta quarta-feira nova marca na carreira ao assinar o centésimo golo com a camisola da Juventus, que ajudou a vencer o Sassuolo, por 1-3, em partida da 36.ª e antepenúltima jornada da Serie A italiana.

Depois da derrota caseira frente ao AC Milan, a Juventus precisava urgentemente de regressar aos triunfos, até porque o Nápoles vencera (5-1) a Udinese na véspera, colocando enorme pressão sobre a equipa de Turim na discussão pelo quarto lugar, de acesso à Liga dos Campeões.

Numa jornada sem surpresas, com vitórias de todos os clubes do pelotão da frente - apenas a Roma cedeu na deslocação a Milão, onde perdeu 3-1 com o já campeão Inter - Atalanta (venceu o Benevento por 2-0) e AC Milan (cilindrou o Torino, por 0-7, com hat-trick de Rebic) recuperaram o pódio, deixando o Nápoles no último lugar de Champions... que a Juventus persegue, a um ponto de distância.

Frente ao Sassuolo, a equipa de Pirlo superou a melhor entrada dos locais, revelando grande eficácia para ganhar vantagem em lance individual de Rabiot (28'), uma dúzia de minutos depois de o Sassuolo ter desperdiçado um penálti.

Cristiano Ronaldo surgiu então em cima do intervalo (45') para reclamar o 100.º golo ao serviço dos eneacampeões italianos, marca obtida ao 131.º jogo, em que até poderia ter bisado, não fosse o poste devolver um remate com selo de golo. Ronaldo não foi, porém, o único jogador da Juventus sob o signo do centenário: sete minutos depois de Rasparodi (59') ter reduzido, o argentino Paulo Dybala assinalou o 100.º jogo pela Juventus com o golo que encerrou as contas do encontro.

A Juventus viu a Lazio vencer o despromovido Parma aos 90+5’, com um golo de Ciro Immobile, o que mantém os romanos a cinco pontos da equipa de Turim, com duas rondas por disputar.