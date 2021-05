Atlético Madrid bate Real Sociedad em contagem decrescente para o título

“Colchoneros” aumentam para quatro pontos a vantagem sobre o Barcelona e ficam à espera do resultado do Real Madrid, em Granada.

O Atlético de Madrid venceu esta quarta-feira por 2-1 na recepção à Real Sociedad, em plena contagem decrescente para o título de campeão de Espanha, ficando à espera do resultado do Real Madrid na deslocação a Granada, jogo que encerra a 36.ª jornada da Liga espanhola.

Depois do empate do Barcelona, frente ao Levante, em Valência, o Atlético de Madrid não desperdiçou a oportunidade de cavar um pequeno fosso de quatro pontos para os catalães, impondo-se à Real Sociedad com golos de Carrasco (16') e Correa (28'), tendo sofrido nos instantes finais depois de Zubeldia (83') ter reduzido.

Com João Félix no banco de suplentes, o Atlético de Madrid procurou resolver cedo um jogo de alto risco, deixando os bascos, quintos da tabela, com 56 pontos, à mercê do Bétis de Sevilha, que tem um jogo a menos e 54 pontos.

O Atlético aguarda agora pelo desfecho do Granada-Real Madrid, com os rivais da capital a cinco pontos e com a possibilidade de repor a diferença em dois.

Fora da discussão do título, mas na expectativa de poder garantir um lugar no pódio, o Sevilha venceu o Valência, por 1-0, com um golo de Youssef En-Nesyri (66').

O Sevilha soma 74 pontos, a um do Real Madrid (menos um jogo), dois do Barcelona e seis do Atlético de Madrid, que tem vantagem no confronto directo.