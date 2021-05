Arsenal vence Chelsea e sonha com a Europa

O Arsenal venceu esta quarta-feira o Chelsea, por 0-1, em Stamford Bridge, em jogo da 36ª jornada da I Liga inglesa, o que lhe permite sonhar com o apuramento para uma competição europeia.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo médio Émile Smith Rowe (16'), após assistência do avançado gabonês Aubameyang, em lance caricato: Jorginho fez um atraso para o guarda-redes, que estava fora da baliza e evitou in extremis o autogolo. Na sequência da defesa, o Arsenal recuperou a bola e marcou.

Com este triunfo, o Arsenal subiu ao oitavo lugar, com 55 pontos, os mesmos do Everton (que joga em Birmingham, frente ao Aston Villa, esta quinta-feira), e a um ponto do Tottenham (que recebe no domingo o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo), mantendo a esperança de atingir uma competição europeia quando lhe faltam duas jornadas para cumprir na Premier League.

O Chelsea segue em quarto lugar, com 64 pontos, e tem o West Ham a seis pontos e o Liverpool, em sexto, a sete, mas com menos dois jogos que os “blues”.

O Manchester City, já campeão, lidera com 80 pontos, seguido do Manchester United, com 70, e do Leicester, com 66.