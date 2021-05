Depois do apito final, as ruas de Lisboa pintaram-se de verde e branco. As imagens do Sporting campeão

Paulinho marcou ainda na primeira parte. O resto do jogo foi de sofrimento, com múltiplas oportunidades de golo falhadas pela equipa comandada por Rúben Amorim. Pouco depois das 22h20 o apito de Luís Godinho soou pela última vez e milhares de adeptos do Sporting saíram às ruas de Lisboa para festejar o tão desejado título....19 anos depois.

Dos mais velhos aos mais novos - muitos sem nunca terem visto o Sporting campeão -, as ruas da capital pintaram-se de verde e branco para uma noite de festa como há muito não se via. A distância de segurança, que a PSP tanto apelou, não foi correspondida e as grades colocadas para a passagem do autocarro com a equipa leonina tornaram mais visível ainda os ajuntamentos.