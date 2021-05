Sombra, de Bruno Gascon, viaja até Xangai antes de chegar Portugal

Sombra, o segundo filme do português Bruno Gascon, faz parte da selecção da 24.ª edição do SIFF, o Festival Internacional de Cinema de Xangai, na China. Um drama sobre o desaparecimento de uma criança rodado em Viana do Castelo, o filme tem estreia prevista para Portugal ainda este ano, sem data marcada, e já tinha recebido, em Abril, dois prémios no Festival de Cinema Barcelona-Sant Jordi.

Protagonizado por Ana Moreira, Sombra segue uma mãe que ao longo de 15 anos não desiste de encontrar o filho de 11 anos que desapareceu em 1998. Além de Ana Moreira, o elenco inclui Miguel Borges, Joana Ribeiro, Ana Bustorff, Vítor Norte, Sara Sampaio, Ana Cristina Oliveira ou Lúcia Moniz. A história foi inspirada em vários casos mediáticos portugueses, tal como o de Rui Pedro. Está também prevista uma versão em formato série para ser transmitida na RTP.

O filme será exibido na secção Spectrum: Alternatives do festival, ao lado de filmes de nomes como o jamaicano-canadiano Charles Officer, o iraniano Reza Dormishian, a polaco-holandesa Urszula Antoniak ou o indiano Subhrajit Mitra. O festival decorrerá entre 11 e 20 de Junho.