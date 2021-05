Quarta, na TV: adopções forçadas, crimes com limpeza e Luísa a pôr a mesa

CINEMA

Terra Prometida

AXN, 15h06

Um drama de Gus Van Sant, com argumento de John Krasinski e Matt Damon, a partir de uma história original de Dave Eggers, sobre um homem (Damon) que chega a uma pequena cidade, com a colega (Frances McDormand), para tentar negociar direitos de perfuração dos terrenos. Mas a intervenção de um activista ambiental (John Krasinski) põe-no a duvidar das intenções da empresa onde sempre trabalhou.

Predadores

AXN Movies, 19h26

Oito pessoas são largadas numa selva algures no universo. Na Terra, eram mercenários ou assassinos; ali, são peças de um jogo macabro. Só sabem que estão a ser caçados por alienígenas. Nimród Antal realiza este filme de acção e ficção científica, com Adrien Brody, Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne e Walton Goggins no elenco.

A Febre das Tulipas

Hollywood, 21h30

Holanda, século XVII. Jan van Loos é contratado por um mercador rico para pintar um retrato da sua jovem esposa. Acabam por se apaixonar. Cada vez mais envolvidos naquele amor proibido, resolvem fugir e arriscar tudo o que têm no comércio de tulipas. Um drama histórico realizado por Justin Chadwick e escrito por Tom Stoppard, a partir do best-seller homónimo de Deborah Moggach, que contribui para o argumento. Alicia Vikander, Dane DeHaan, Jack O’Connell, Zach Galifianakis, Judi Dench, Christoph Waltz, Holliday Grainger, Matthew Morrison e Cara Delevingne dão vida às personagens.

SÉRIES

Love Child

AXN White, 21h25

Estreia. A partir do dia-a-dia da enfermeira-parteira Joan Miller (Jessica Marais), é retratado o drama das adopções forçadas na Austrália de finais dos anos 1960 – um drama real, em que mulheres grávidas de filhos concebidos fora do casamento eram isoladas, escondidas e obrigadas a dar os seus bebés para adopção. Essa parteira vai ser aliada de algumas delas na luta por recuperarem as suas crianças. Love Child transforma-se, assim, numa história de rebelião e feminismo.

Mr e Mrs Murder

Fox Crime, 22h

Estreia, com episódio duplo. Amor, humor, crime e limpezas. São estas as qualidades que distinguem a série australiana protagonizada por Kat Stewart e Shaun Micallef. Dão vida, respectivamente, a Nicola e Charlie Buchanan, um casal que se dedica a limpar cenas de crimes. O negócio acaba por derivar numa actividade paralela em que se tornam detectives improvisados, já que o seu olho para o detalhe consegue detectar indícios que podem ter escapado às autoridades e ser importantes para resolver os casos.

Rocco

AMC, 22h10

Chegam ao canal as investigações de Rocco Schiavone (Marco Giallini), um subcomissário pedante e intempestivo que despreza tudo menos a arte de resolver crimes. Baseada nos romances policiais de Antonio Manzini, a série italiana começa quando Rocco é destacado – ou, melhor, desterrado – para uma pequena cidade dos Alpes.

Norskov, Cidade Sombria

RTP2, 22h10

Segunda temporada da série policial dinamarquesa. São seis episódios sobre o problema de drogas de uma cidade industrial e o seu comissário de polícia que, 20 anos depois de ter saído da terra natal, regressa para a tentar salvar.

DOCUMENTÁRIOS

Um Ramadão em Lisboa

RTP2, 20h30

Filme-documentário de Amaya Sumpsi, Carlos Lima, Catarina Alves Costa, Joana Lucas, Raquel Carvalheira e Teresa Costa. Focado no último dia do Ramadão, revela o ambiente do mês cumprido pelos muçulmanos nos seus vários momentos. Datado de 2019, passou no festival de cinema Olhares do Mediterrâneo e no IndieLisboa e tem aqui a sua estreia na estação pública.

Viver Mais e Melhor com Dr. Sanjay Gupta

Odisseia, 22h30

Chega ao fim a odisseia do neurocirurgião, jornalista e correspondente médico da CNN Sanjay Gupta em busca “dos segredos para desfrutar de uma vida mais longa, saudável e feliz”. Depois de ter viajado até à Índia, Itália, Turquia, Japão e Bolívia, vai à Noruega tentar perceber as razões para o elevado índice de felicidade do país. Encontra pistas num bem montado sistema de bem-estar social, na confiança nas instituições, na ligação à natureza e num sentido de comunidade e empatia.

CULINÁRIA

Mesaluisa

SIC Mulher, 14h30

Começa a segunda temporada do programa conduzido por Luísa Villar, que transporta para a televisão a filosofia do espaço homónimo que gere em Lisboa, junto ao Mercado da Ribeira. A cozinheira – também conhecida por ser a mãe de Luísa e Salvador Sobral – desafia-se a reinterpretar receitas tradicionais portuguesas, sem complicações e com sabores misturados com histórias. O ambiente é familiar, há convidados para cada episódio e “cozinhar, aprender, conversar e comer” é o lema.