Pandemia afectou negativamente mais de metade dos migrantes em Portugal

Piores rendimentos mensais e situações laborais, insegurança alimentar e aumento de situações de discriminação. São algumas das consequências que a pandemia de covid-19 trouxe à população de migrantes inquirida pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP-NOVA) – com especial incidência nas mulheres, pessoas com menos escolaridade e ainda em situação irregular no país.