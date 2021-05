Paulo Cunha diz que Rio terá dificuldade em manter-se na liderança se não reconquistar câmaras

Presidente da Câmara de Famalicão não afasta vir a ser deputado. Revela que já foi sondado para a liderança do PSD, mas afirma que esse cenário não está no seu horizonte.

O conselheiro nacional do PSD e presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, diz que, se “Rui Rio não conseguir inverter a tendência de perda de presidências de câmara, terá alguma dificuldade em se manter como líder do partido - e se conseguir também depende do quanto conseguir”.