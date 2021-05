Candidatura de Santana à Figueira surpreendeu pelo menos uma pessoa

Apesar de andar há mais de um mês no terreno, e nas redes sociais, em pré-campanha no concelho, Pedro Santana Lopes apanhou desprevenido o secretário-geral e coordenador autárquico do PSD, José Silvano, com o anúncio da decisão de se candidatar à Câmara da Figueira da Foz, que liderou entre 1998 e 2002. “A única coisa que quero dizer é que já não esperava, nesta altura [em que o PSD já apresentou o seu candidato], que Pedro Santana Lopes fosse candidato à Câmara da Figueira da Foz”, declarou nesta segunda-feira ao PÚBLICO José Silvano.