Save the Children apoia acção de jovens portugueses contra 33 países por causa do clima

A organização internacional Save the Children juntou-se, nesta terça-feira, a outras entidades que se manifestaram junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) sobre o caso interposto por seis crianças e jovens portugueses contra 33 países europeus, incluindo Portugal, pelo que consideram ser a ineficácia das suas políticas no combate às alterações climáticas. A Save the Children fez uma exposição ao tribunal em que considera não haver qualquer dúvida de que as crianças serão afectadas desproporcionalmente se não houver uma acção que combata os efeitos das mudanças no clima.