O estrume de Galamba e a parolice de Santos Silva

De um lado, o estrume. Disse o secretário de Estado da Energia, João Galamba, sobre o programa da RTP Sexta às 9: “Estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada ‘um programa de informação’.” Do outro lado, a parolice. Disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre a sua proximidade com José Sócrates: “Nunca me dei conta que existisse outro Santos Silva. Vejam o parolo que eu sou.” Entre o estrume e a parolice estamos nós, mergulhados em ambiente de estrebaria, e a fazerem-nos passar por parvos há demasiados anos.