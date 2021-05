Israel e Hamas intensificam conflito em Gaza: centenas de rockets disparados e 30 mortos

A frente de conflito que se abriu na Faixa de Gaza viu esta terça-feira uma escalada com centenas de rockets disparados contra Israel – 480 desde o início dos confrontos na segunda-feira, segundo as autoridades israelitas – e mais de 30 mortos: três vítimas do lado de Israel, no Sul e perto de Telavive, enquanto em Gaza, bombardeamentos israelitas mataram 28 pessoas, incluindo nove crianças, também desde segunda-feira.