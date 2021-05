EUA e Irão envolvem-se em novas provocações no Estreito de Ormuz

Uma embarcação da Guarda Costeira dos EUA em patrulha na região do Golfo Pérsico disparou, na segunda-feira, duas salvas de tiros para afugentar 13 lanchas de acção rápida dos Guardas da Revolução iranianos, no segundo episódio do género nas duas últimas semanas.

O aumento da tensão no Estreito de Ormuz surge numa altura em que os diplomatas europeus, russos e chineses tentam reanimar, em Viena, o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, três anos depois da saída dos EUA por decisão do ex-Presidente Donald Trump, em Maio de 2018.

“As lanchas de acção rápida dos Guardas da Revolução realizaram manobras arriscadas ao aproximarem-se de navios dos EUA que estavam a passar pelo Estreito de Ormuz”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, na segunda-feira.

De acordo com os norte-americanos, 13 lanchas iranianas perseguiram e aproximaram-se, a grande velocidade, de seis navios norte-americanos que escoltavam o submarino nuclear Georgia em águas internacionais.

Num vídeo publicado no site Navy Times, gravado a bordo do navio ​“Maui”, vêem-se duas lanchas a poucas centenas de metros de distância das embarcações norte-americanas – o que motivou uma série de avisos e alarmes da Marinha dos EUA.

Segundo o porta-voz do Pentágono, as lanchas iranianas continuaram a aproximar-se dos navios norte-americanos – “a grande velocidade e com as armas descobertas” – após a emissão de avisos verbais e sonoros, e só se afastaram depois de uma segunda salva de tiros.

Esta terça-feira, os Guardas da Revolução iranianos – a poderosa força de elite muito próxima do supremo líder da república islâmica – acusaram os EUA de serem os responsáveis pela provocação no Estreito de Ormuz.

Num comunicado, os iranianos garantem que as lanchas “mantiveram a distância legal, em face do comportamento arriscado e pouco profissional” dos navios norte-americanos. E acusam os EUA de terem feito tiro “de forma desnecessária e provocatória”.

Há duas semanas, no dia 26 de Abril, o navio-patrulha norte-americano ​“Firebolt” disparou tiros de aviso perante a aproximação de três lanchas iranianas, também de acordo com o Pentágono.

Apesar da constante tensão no Estreito de Ormuz, este tipo de episódios não acontecia desde o Verão de 2017, um ano antes de o então Presidente dos EUA ter anunciado a saída do país do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. Já depois disso, no Verão de 2019, o Irão e os EUA envolveram-se numa série de provocações – com o abate de drones e a apreensão de petroleiros – que fez temer uma escalada da violência na região.