Patentes das vacinas: a insustentável leveza europeia

1.Há duas maneiras de olhar para a questão da suspensão das patentes das vacinas que podem ajudar a garantir o combate eficaz à pandemia à escala mundial. A primeira, que Joe Biden simboliza, é simples: os EUA estão preparados negociar a suspensão essas patentes no quadro da Organização Mundial do Comércio para que o processo de vacinação se generalize o mais depressa possível. Há dificuldades? Sem dúvida. Vai levar algum tempo? Com certeza. Mas vamos tentar encontrar uma solução. Uma segunda, à qual se agarram os governos europeus, que é a oposta: as dificuldades e o tempo que possa ser gasto para superá-las tornam a medida pouco eficaz. Portanto, não.