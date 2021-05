Relação entre Bill Gates e Jeffrey Epstein estará na origem do milionário divórcio

Melinda Gates terá começado a reunir-se com os seus advogados para tratar do divórcio de Bill Gates em 2019, revela o Wall Street Journal (WSJ), ano que ficou marcado pela detenção de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, e sua posterior morte na prisão, precisamente no dia a seguir a ter vindo a público uma série de nomes sonantes que estariam entre as relações próximas do magnata norte-americano: o príncipe André do Reino Unido, o antigo governador do Novo México Bill Richardson ou um ex-senador norte-americano, George Mitchell.