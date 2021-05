Passerelles cheias de moda regressam em Julho a Paris

À medida que o Governo francês levanta algumas restrições por causa do combate à pandemia de covid-19, começa a ser possível o regresso dos espectáculos de moda ao vivo e as passerelles parisienses voltam a encher-se de moda em Julho, anunciou a Federação de Alta-Costura e Moda, nesta terça-feira.

A Semana da Moda de Alta-costura terá lugar de 5 a 8 de Julho e as casas de moda vão ser autorizadas a organizar desfiles e apresentações ao vivo. Dependendo da forma como a pandemia progrida, os desfiles físicos poderão receber convidados, de acordo com as orientações governamentais para os eventos públicos, declarou a federação francesa. Paralelamente, a sua plataforma online permanecerá disponível para desfiles digitais e retransmitirá também os desfiles físicos.

Desde Setembro que não se realizam grandes desfiles de moda ao vivo em Paris. Nessa altura, maisons como a Dior e a Chanel, organizaram alguns desfiles com público, mas com um número limitado de convidados. Nos últimos meses, as marcas de moda de luxo têm apresentado as suas colecções em desfiles online e experimentado outras formas de mostrar as suas criações, através de curtas-metragens e apresentações individuais. Agora, o Executivo francês está a flexibilizar o recolher obrigatório, bem como outras medidas, após o fim do seu terceiro confinamento, em Abril, e prevê-se a reabertura completa da economia em Julho.

Na Semana da Moda de Alta-costura, um grupo selecto de designers mostra as suas colecções de roupas únicas, feitas à mão, ao contrário das semanas de moda de pronto-a-vestir, quando as marcas apresentam colecções produzidas em massa. Segundo a federação, em tempos normais, as múltiplas semanas da moda em Paris geram anualmente cerca de 1,2 mil milhões de euros para a economia local.