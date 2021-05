Amar, Beber e Comer: Madeira estreia nova experiência gastronómica

Chefs “habituados a sousvides ” vão cozinhar com fogões de campanha ou panelas de ferro na primeira iniciativa ABC, que promete outras doze até ao final do ano, na Madeira e no continente.

“Lume e pouco mais” para preparar uma refeição que se propõe ser inesquecível – começa já no próximo dia 15, na Madeira, chama-se ABC – Amar, Beber, Comer, e é o novo projecto do consultor gastronómico Nuno Nobre, que desta vez se juntou a Fábio Abreu, especialista em experiências culturais, que o desafiou com esta ideia.

O nome é inspirado no livro e filme, com Julia Roberts, Comer, Orar e Amar, mas aqui a oração foi substituída pelo vinho, com a participação de produtores, sendo João Portugal Ramos o nome já confirmado. De resto, a experiência vai viver muito da surpresa: a zona onde decorrerá só é revelada 72 horas antes e, a partir daí, numa contagem decrescente que acontecerá nas redes sociais vão sendo dadas pistas sobre o que irá acontecer.

A premissa é que os chefs convidados serão cozinheiros “habituados a trabalhar com sousvides e abatedores de temperatura” e que aqui terão que “preparar uma refeição 100% portuguesa num simples fogão de campanha ou numa panela de ferro” – lá está, o “lume e pouco mais”.

Foto dr

O arranque acontece dia 15 às 14h “algures em São Vicente, na Madeira”, mas as futuras experiências ABC “podem ser tão distintas como almoços de tacho ou vínicos (ou ambos) em quintas e spots lendários, no palco emblemático de espaços culturais, no mar e no prado ou à descoberta da cozinha de memória no crepitar suave da lenha que estala no braseiro”, resume o material de divulgação da iniciativa.

Até final do ano estão previstas outras seis edições na Madeira e mais seis no continente (datas finais a confirmar).

Para continuar a Amar, Beber, Comer no futuro, pode seguir-se o Facebook e Instagram. Informações e reservas: 961304196 e info@wonderlustmadeira.com