Sporting campeão: do fumo verde ao golo de Paulinho. A noite da festa em imagens

O Sporting conquistou, esta terça-feira, o campeonato nacional ao bater o Boavista por 1-0 em Alvalade. Ao fim de 19 anos, a equipa comandada por Rúben Amorim conquistou o 19º título. A equipa verde e branca precisava de vencer o Boavista e conseguiu graças a um golo de Paulinho, ainda na primeira parte.

Na segunda etapa do encontro, os "leões" continuaram a ameaçar as redes da equipa da cidade do Porto, mas não voltaram a marcar. Ainda assim, o tento obtido no primeiro tempo serviu para garantir o triunfo e o consequente campeonato.