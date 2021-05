Novo Banco: Presidente de associada da Lone Star em Portugal ajudou a vender banco em 2017

O presidente da dona do Novo Banco foi assessor na venda do Novo Banco em 2017 e actualmente é administrador na empresa do comprador.

O presidente da Nani Holdings, empresa associada da Lone Star em Portugal que detém 75% do Novo Banco, esteve na equipa do Deutsche Bank que assessorou a venda do banco em 2017, foi revelado esta terça-feira no Parlamento.

Questionado pela deputada Cecília Meireles (CDS-PP) sobre quais as suas funções antes de ingressar na Nani Holdings, Evgeny Kazarez revelou que tinha trabalhado no Deutsche Bank, que assessorou o Banco de Portugal (BdP) na venda do Novo Banco em 2017.

Numa audição da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução que está a decorrer com tradução simultânea do inglês das declarações de Evgeny Kazarez, os deputados têm questionado o presidente da Nani Holdings acerca das suas funções efectivas.

“Trabalhei para o Deutsche Bank em Londres, fazia parte de uma equipa responsável por assessorar instituições financeiras em transacções estratégicas”, disse, e nessa equipa trabalhou “em algumas transacções em Portugal”.

“Fui parte da equipa que assessorou o Fundo de Resolução relativamente à venda do Novo Banco”, disse o presidente da Nani Holdings.

A deputada centrista resumiu então que “era assessor financeiro do vendedor e hoje é administrador do comprador”, tendo Evgeny Kazarez rejeitado conflitos de interesses, defendendo que o seu papel foi aprovado pelas entidades reguladoras.

Na audição desta terça-feira também foi revelado que no final de 2017, Evgeny Kazarez iniciou conversas junto da Hudson Advisors, empresa que presta serviços à Lone Star em jurisdições espalhadas por todo o mundo, tendo abandonado o Deutsche Bank em 2018 e começado a trabalhar na Hudson em Junho de 2018.

Evgeny Kazarez disse que trabalhou junto do Novo Banco para desenvolver sistemas tecnológicos para a instituição liderada por António Ramalho, depois de questionado pelo deputado único da IL, João Cotrim Figueiredo.

Já em 2019 a Lone Star contactou Kazarez para ser presidente do conselho de administração da Nani Holdings, que também está ligada a uma sociedade no Luxemburgo ligada ao fundo norte-americano.

O deputado do PS Miguel Matos também questionou Evgeny Kazarez acerca da passagem de vários trabalhadores entre a Hudson Advisors e o Novo Banco, tendo o presidente do acionista do banco confirmado essas mudanças profissionais, de vários directores.

O presidente da Nani Holdings tem sido questionado pelos deputados também acerca das suas funções em concreto, como por exemplo a responsabilidade na assinatura de documentos, com Evgeny Kazarez a remeter para a definição formal das mesmas.

Anteriormente, à deputada Mariana Mortágua (BE), Kazarez também disse que a Nani Holdings não tem funcionários, além dos seus dirigentes.