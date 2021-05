Governo lança em breve apoio de 30 milhões para eficiência energética nas habitações

O Governo vai lançar dentro de “dias” um aviso de 30 milhões de euros para projectos de melhoria da eficiência energética de edifícios residenciais, no âmbito das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou nesta terça-feira o ministro do Ambiente.

“Vamos lançar em dias, dos 300 milhões que são destinados aos edifícios residenciais, um aviso de 30 milhões de euros, para poder desenvolver esses mesmos projectos casa a casa”, anunciou João Pedro Matos Fernandes, que está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Este aviso insere-se no âmbito das verbas do PRR, que destina 610 milhões de euros para a eficiência energética de edifícios, dos quais 300 milhões são para residências.

“No início do Verão, em Julho, faremos igual anúncio, igual aviso para o combate à pobreza energética, aqui não é a distribuição de dinheiro, mas é a distribuição de vouchers, para poder pagar esses mesmos projectos”, acrescentou o governante.

Portugal foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a entregar a versão final do PRR à Comissão Europeia, num total de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido.