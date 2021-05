Santa Clara vence Rio Ave e aproxima-se de zona europeia

O Santa Clara aproximou-se nesta terça-feira do último lugar de qualificação para as competições europeias, ao vencer em casa o Rio Ave, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Carlos Júnior, aos 52 minutos, marcou o único golo dos açorianos, que colocaram um ponto final numa série de cinco jogos sem vencer. O Santa Clara passa a somar 40 pontos, os mesmos de Belenenses SAD e Moreirense, e fica a dois do V. Guimarães, sexto classificado e último em zona de qualificação para a Liga Conferência Europa.

O Rio Ave somou o 10.º jogo consecutivo sem vencer e ocupa o 15.º lugar, com 31 pontos, mais um do que o Boavista (menos um jogo), em lugar de play-off de manutenção, e três do que o Farense, primeira equipa em zona despromoção.