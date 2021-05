Um longo jejum depois de outro

Coloquemos as coisas nestes termos: há jogadores no actual plantel do Sporting que ainda não eram nascidos quando os “leões” foram campeões, há 19 anos – Nuno Mendes, Tiago Tomás e Dário Essugo ainda não existiam quando o Sporting, conduzido por Lazslo Bölöni e alimentado pelos golos de Mário Jardel, garantiu o título a 28 de Abril de 2002. Ainda assim, é extraordinário que, quase duas décadas depois, ainda haja um jogador dessa equipa que esteja em actividade, Ricardo Quaresma, campeão pelos “leões” aos 18 anos e ainda a ser importante no Vitória de Guimarães, aos 37.