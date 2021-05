Um ex-jogador, um leão e um cachecol: a génese da festa na rotunda do Marquês

Sporting lançou as bases dos festejos junto à estátua do Marquês de Pombal, idealizada por um antigo jogador do clube.

Foi a 28 de Abril de 2002 que o Sporting iniciou no Marquês do Pombal, em Lisboa, uma tradição que se prolonga até hoje. Neste local foi festejada a última conquista do campeonato nacional de futebol há 19 anos, tornando-se também este o cenário das comemorações dos títulos do rival Benfica, nos anos seguintes. Para os adeptos sportinguistas, a escolha tem uma história que envolve um leão e um cachecol.