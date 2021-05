Em 2000, Paulinho disse: ‘Eu só quero festa’. Esta terça-feira, o Sporting fez-lhe a vontade

“Jogadores, treinadores e presidentes passam pelo Sporting Clube de Portugal, mas o Paulinho fica”: a frase já se tornou rotineira em Alvalade quando o tema de conversa é a longa história de Paulo Gama, técnico de equipamentos no clube há 35 anos. Nascido em 1969, Paulinho, como é conhecido no mundo do futebol, chegou ao Sporting com apenas 17 anos de idade. Com ele, trazia um obstáculo que, na altura, parecia intransponível: uma profunda deficiência na locomoção e na fala.