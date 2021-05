Uma história de competência

Já lá vai um campeonato inteiro. Um campeonato inteiro desde que o Sporting, debaixo do guarda-chuva de Rúben Amorim, perdeu o clássico de fim de época com o Benfica e fechou as contas da Liga no quarto lugar. Para os adeptos resultadistas, esse 25 de Julho de 2020 terá sido um dia de desilusão e mais uma machadada num ego cauterizado pelo passar dos anos em branco; para os que valorizam também o processo, terá sido a faísca capaz de iluminar uma ideia de jogo com pernas para andar. Era a versão 2020-21 a ser criada em laboratório, cada vez mais próxima de encontrar os princípios activos capazes de inibir a concorrência.