Terça, na TV: Stones por Scorsese, paródias a ditaduras e o assédio em debate

CINEMA

Jojo Rabbit

TVCine Top, 19h45

Alemanha, II Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis), de dez anos, é adepto do nazismo e tem Adolf Hitler como ídolo e amigo imaginário. Um dia, conhece uma rapariga judia (Thomasin McKenzie) que a mãe (Scarlett Johansson) mantém escondida no sótão e começa a pôr em causa tudo aquilo em que acreditava. Jojo Rabbit é uma comédia nos limites do absurdo, realizada por Taika Waititi, numa oscarizada adaptação do livro O Céu Numa Gaiola, de Christine Leunens.

Florence, Uma Diva Fora de Tom

AXN White, 22h12

Com argumento e realização de Stephen Frears, conta a história verídica da soprano amadora Florence Foster Jenkins, com Meryl Streep (nomeada para o Óscar) no papel principal. Florence é rica e sonha tornar-se uma cantora lírica mundialmente conhecida. St. Clair Bayfield (Hugh Grant), o companheiro e agente, tem conseguido protegê-la do desgosto de saber que tem uma voz terrível. Mas fica sem saber o que fazer quando ela decide apresentar-se em público no Carnegie Hall.

Capitão Falcão

Nos Studios, 22h55

Portugal, década de 1960. Capitão Falcão é o mais patriota dos super-heróis. Leal a Salazar, dedica-se a combater as ameaças à nação. E há estranhos movimentos a pôr em causa o Estado Novo. João Leitão assina esta paródia de acção que tem no elenco Gonçalo Waddington, David Chan, José Pinto, Rui Mendes, Miguel Guilherme, Bruno Nogueira, Nuno Lopes e Ricardo Carriço.

Nunca Deixes de Olhar

RTP1, 00h58

A história de Kurt Barnert é contada desde a infância, numa Alemanha dominada pelos ideais nazis, até à idade adulta, após conseguir escapar do jugo comunista da República Democrática Alemã (RDA). Já homem feito, e apesar do sucesso enquanto artista e da sua grande paixão por Elizabeth, Barnert foi sempre assombrado pelas terríveis lembranças dos primeiros anos. Vagamente inspirado na vida do artista alemão Gerhard Richter, o filme, nomeado para dois Óscares e um Globo de Ouro, é escrito e realizado por Florian Henckel von Donnersmarck. Os actores Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl e Oliver Masucci dão vida às personagens.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h05

Num momento em que cresce em Portugal o debate sobre assédio sexual, com o avolumar de denúncias de abusos de poder que fazem eco do movimento #MeToo, é este o tema escolhido para o programa moderado pelo jornalista Carlos Daniel. Focado no contexto laboral, procurará responder, no limite, a esta pergunta: “É ou não é possível fazer verdadeira justiça nestes casos?”

SÉRIE

Os Doze Jurados

RTP2, 22h05

Último episódio da série belga que segue a jornada de um grupo de jurados convocados para um julgamento particularmente delicado e controverso, na cidade de Ghent. É hoje que decidem da culpa ou inocência de Fri Palmers, acusada de assassinar a melhor amiga e a própria filha bebé. Não é só o destino da ré que está em jogo; os próprios jurados são alvo de escrutínio sobre a sua vida e conduta em tribunal. No Canneseries, festival de Cannes dedicado às séries televisivas, Os Doze Jurados arrecadou o prémio de melhor argumento.

DOCUMENTÁRIOS

Descobrir a História com Rob Riggle

Discovery, 19h05

Primeiro dois episódios (de seis) da série documental em que o actor e comediante (e também) ex-fuzileiro) Rob Riggle dá largas à sua veia de explorador, embarcando em viagens pelo planeta em busca de explicações para mitos e lendas, seja o Santo Graal, a cidade perdida de Atlântida ou o tesouro de um pirata.

Shine a Light

TVCine Top, 00h40

O olhar de Martin Scorsese sobre um concerto dos Rolling Stones (no Beacon Theatre, Nova Iorque, no Outono de 2006) abre um portal para o mundo e para a história de uma das grandes bandas rock do mundo, captando em palco a energia e o carisma inigualáveis de Jagger e companhia. Esta não foi a primeira vez que Scorsese enveredou por uma homenagem documental a um ícone musical: outros exemplos incluem The Last Waltz (1978), sobre os The Band, e No Direction Home (2005), dedicado a Bob Dylan.

The Crime of the Century

HBO, streaming

Este novo documentário de Alex Gibney, o realizador de Going Clear: Scientology & the Prison of Belief resulta de uma investigação em parceria com o diário norte-americano Washington Post sobre a crise dos opióides nos EUA e o papel das farmacêuticas, bem como da permeabilidade da lei, na injecção na sociedade de fármacos viciantes que causaram a morte de centenas de milhares de pessoas. A primeira parte estreia-se hoje; a segunda, amanhã.