A Amazon vai contar a circum-navegação de Fernão de Magalhães com Rodrigo Santoro, Álvaro Morte e Gonçalo Diniz

A viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano em 1519 é o foco de uma nova minissérie da Amazon Prime Video e da RTVE que está a ser rodada agora em Espanha, primeiro no País Basco e em Navarra, e depois em Madrid, Sevilha e na República Dominicana. Uma criação do espanhol Patxi Amezcua, responsável pela série Desaparecidos e co-argumentista de filmes como Conquista a Lua!, tem, atrás das câmaras, o britânico Simon West, realizador de Con Air: Fortaleza Voadora. A série já tinha sido anunciada no início de 2020 e, segundo o site Deadline, as filmagens começaram no final de Abril.

A série de quatro episódios chama-se Sem Limites e tem, no centro, o brasileiro Rodrigo Santoro, que recentemente tem aparecido em Westworld, e o espanhol Álvaro Morte – o Professor de La Casa de Papel. Fazem, respectivamente, de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano, que encabeçaram a expedição, enquanto o português Gonçalo Diniz, que tem experiência em produções internacionais como as brasileiras Malhação, Xica da Silva ou Balacobaco, faz de Duarte Barbosa, escrivão que viajou com eles.

Cada episódio terá uma hora de duração e, para a produção, foram feitas réplicas das naus Victória — a única que regressou intacta — e Trinidad. A viagem durou de 1519 a 1522 e, dos 239 marinheiros que partiram, só 18 regressaram. Foi completada por Elcano, já que Magalhães, tal como Duarte Barbosa, que era seu cunhado, morreu a meio. A estreia de Sem Limites está prevista para 2022, ano em que se assinalam os 500 anos do final da viagem.