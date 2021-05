Feios, gulosos e maus

Humanidade, daquela nascida da empatia com o outro, essa, não, não se encontra nesta peça. Agora, humanidade no sentido do conjunto de características próprias da natureza humana, sim, essa faz parte desta representação metafórica. Com um senão: o autor só dá a ver o lado mau da coisa, e o encenador encontra uma perspectiva ainda pior do ser humano enquanto cria um cabaré burlesco e patético onde a grosseria é uma atitude.