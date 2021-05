Mariscadores imigrantes do Tejo sem controlo sanitário

Há muito tempo que o problema é do conhecimento de governantes, autarcas e autoridades policiais. Todos os dias, quando a maré baixa, milhares de pessoas, a maioria imigrantes, muitos ilegais, entram no Tejo pela margem Sul do rio, especialmente no concelho de Alcochete. Homens, mulheres e crianças vão à apanha de amêijoa da espécie japonesa que vendem a intermediários que a tentam depois negociar em Espanha ou com restaurantes, neste caso, usando muitas vezes falsa rotulagem.