PSP atenta a festejos dos sportinguistas esta segunda-feira. Plano montado para festa na terça

Se “deslize” do FC Porto ditar a conquista do título já esta segunda-feira, trabalho da PSP será maioritariamente de “prevenção”. Festejos organizados apenas marcados para terça-feira. Distanciamento e uso de máscara são preocupações.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) terá principalmente um trabalho de “prevenção” para esta segunda-feira, dia em que poderá ficar confirmada a conquista do título do Sporting. Mas, como diz ao PÚBLICO fonte oficial desta força policial, o planeamento da operação do título concentra-se principalmente para terça-feira, até porque um festejo antecipado obrigaria a um “deslize” do FC Porto no Dragão frente ao Farense, penúltimo classificado do campeonato.

“Para hoje [segunda-feira], o que temos previsto é principalmente prevenção. Se o Sporting for campeão, só amanhã se realizam os festejos. Hoje podem existir grupos [nos principais locais de Lisboa], mas não será uma celebração organizada”, explica a fonte ouvida pelo PÚBLICO. Os pormenores das operações montadas para a operação do título serão divulgados pela PSP, ao final da manhã desta terça-feira, em conferência de imprensa.

Contudo, a PSP vai destacar agentes para os principais locais de celebração na cidade de Lisboa, procurando assegurar a manutenção da ordem pública e o cumprimento das medidas de segurança impostas pela pandemia – como o distanciamento social e uso de máscara. Apesar de, como admite a fonte ouvida pelo PÚBLICO, esse ser um ponto difícil de controlar.

Para esta terça-feira, ainda não são conhecidos os planos dos festejos caso os “leões” conquistem o campeonato esta jornada, mas já são públicas as reuniões entre o clube, as autoridades e a Câmara Municipal de Lisboa.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, deixou um apelo na última semana, pedindo que os festejos do título não comprometam os “números muito baixos” da pandemia: “Neste momento, em que estamos a ver ‘a luz ao fundo do túnel’​, com a vacinação a avançar bem, ninguém pode cometer a irresponsabilidade de tomar, promover ou autorizar algum acto que ponha em causa o que os portugueses com tanto sacrifício conquistaram: o facto de termos hoje números muito baixos.”

Os virologistas e infecciologistas ouvidos pelo PÚBLICO na sexta-feira defendiam em uníssono o controlo de lotação no local designado para os festejos. Celso Cunha, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, defende que seja decretado o modelo usado na Festa do Avante! – uma pessoa por nove metros quadrados –, algo que colocaria a lotação máxima do Terreiro do Paço em quatro mil adeptos.