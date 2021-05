O lúpus não tem de ser “uma espada acima da cabeça”, mesmo durante a pandemia

Albertina Rei, Ana Filipa Abelha e Mónica Rebelo são de pontos diferentes do país, possivelmente nunca se cruzaram, mas têm algo em comum: são três dos cerca de 10.000 mil doentes de lúpus em Portugal. Esta segunda-feira assinala-se o Dia Mundial do Lúpus, uma doença auto-imune que afecta principalmente mulheres em idade fértil. Com a pandemia de covid-19, estes doentes crónicos passaram a ter teleconsultas, e os tratamentos com imunossupressores (usados para controlar e regularizar o sistema imunitário) despertaram, em alguns casos, um receio maior face à possibilidade de infecção com o novo coronavírus, para além de dúvidas quanto à vacinação. O PÚBLICO procurou saber como as vidas destas três mulheres mudaram com o lúpus e como a doença as fez encarar a pandemia.