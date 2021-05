Lalanda e Castro garante que Octapharma enriqueceu “à custa do seu trabalho”, mas de forma “lícita”

O início da fase de instrução do processo Máfia do Sangue está marcado para esta terça-feira. Em causa estão suspeitas de negócios irregulares com plasma sanguíneo que terão lesado o Estado em cerca de 100 milhões de euros.

Joaquim Paulo Lalanda e Castro, que foi acusado de 21 crimes, incluindo três de corrupção activa, pelo Ministério Público (MP,) no âmbito do processo Máfia do Sangue, em que há suspeitas de negócios irregulares com plasma sanguíneo que terão lesado o Estado em cerca de 100 milhões de euros, garante que o grupo Octapharma para o qual trabalhou e do qual foi representante em Portugal enriqueceu muito “à custa do seu trabalho”, mas de forma “lícita”.